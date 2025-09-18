Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Belletmenlik puanı uygulamasında güncel durum nedir?


18 Eylül 2025 18:16
Belletmenlik puanı uygulamasında güncel durum nedir?

Arkadaşlar merhaba, belletmenlik hizmet puanıyla ilgili son durum nedir, bilen var mı? Her bir belletmenlik görevinden 0.25 puan gelecek diyen de var, tutulan nöbet karşılığı verilen 8 ek ders saatinin hafta içi 4 ek derse düşürüldü diyen de var. Son durum nedir?


metaverse
Memur
18 Eylül 2025 18:19

Bu yazdıklarınız doğruysa eğer bakanlığı tebrik ediyorum. 1 gün tutanda aynı puanı alıyordu 8 gün tutanda gayet başarılı ve hakkaniyetli bir çözüm bulunmuş. Ayrıca hafta sonu için 8 saat hafta içi için 4 sat ek ders verilmesi de gayet doğrudur.


TürkDili&Edebiyatı
Daire Başkanı
18 Eylül 2025 18:25

Hocam basit bir araştırmayla bunların asparagas olduğunu görürsünüz. Puan da yok ek ders düşüşü de yok şu an.


harmandali68
Şef
18 Eylül 2025 18:26

Hocam, bugün okulda arkadaşlar konuşuyordu. Güya sendikalardan böyle bir bilgi gelmiş. Ben de doğru olmadığını anlamak için başlığı açtım.

metaverse, Dün

bahçesaray
Şef
18 Eylül 2025 20:26
ekdersi bilmeyen, toplu sözleşme maddelerini bilmeyen ve belletici, nöbetçi belletici farkını bilmeyen, görüş yazılarını bilmeyenlerin yaptığı yorumlar sadece

Memleketinogretmeni
Genel Müdür
19 Eylül 2025 09:58

Belletmenlik yapmayan öğretmene de yapmış gibi puan yazan okul müdürleri olduğunu okumuştum.Puan verilmesi büyük adaletsizlik yaratıyor zaten bir de bunu eşine dostuna dağıtmışlar.Daha önce verilen puanların geri alınması gerekiyor.Geri alinmayacaksa halen öğretmenlik görevinde bulunanlara geçmiş yıllarda yaptıkları belletmenlik görevleri için puan verip uğradıkları haksızlığı gidermeye çalışsınlar.Hatta sonradan doğu görevi hizmeti yapılan yerlerde geçmişte çalışmış öğretmenlerin hizmet puanlarını artırımlı olarak yeniden hesaplasınlar.Atamalarda puanla yarışıyorsak geçmişte puan almadan yaptığımız görevlerin puanını versin bakanlık.


rasaymemur
Aday Memur
19 Eylül 2025 11:30

puanın bir an önce geri gelip, yurt nöbetlerini teşvik edici yapılması gerekli

