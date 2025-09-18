Belletmenlik Puanı

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
Ders programı hazırlanmasında adaletsizlik yapılması.Branş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat Dersiİdarenin mobbing yapması.Yönetici atama yönetmeliği değişecek mi?Bakandan rotasyon açıklaması.Takvimi beklemeden dilekçe ile eşimin yanına görevlendirme isteyebilir miyim?Haftalık 15 saat ders alan norm fazlası olur mu?İzinden dönen memura kıst maaş hesabıMemur Öğretmenlerin MEB'e geçişi açılmalıdırEğitim öğretim ödeneği yatan iller
Sözlük
Son Haberler
TROY sınırları aşıyor: Hedef uluslararası pazarlara açılmakFransa'da kemer sıkma politikaları karşıtı eylemlerde 181 gözaltıKazaya müdahale eden polis aracına otomobil çarptı: 2'si polis 8 yaralıCHP Olağanüstü Kurultayı iptali talebi YSK'ye taşındıSipariş götürdüğü kadının evine giren kuryeye adli kontrol
Editörün Seçimi
memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?