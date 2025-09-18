Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Belletmenlik Puanı


18 Eylül 2025 18:16
Belletmenlik Puanı

Arkadaşlar merhaba, belletmenlik hizmet puanıyla ilgili son durum nedir, bilen var mı? Her bir belletmenlik görevinden 0.25 puan gelecek diyen de var, tutulan nöbet karşılığı verilen 8 ek ders saatinin hafta içi 4 ek derse düşürüldü diyen de var. Son durum nedir?


metaverse
Memur
18 Eylül 2025 18:19

Bu yazdıklarınız doğruysa eğer bakanlığı tebrik ediyorum. 1 gün tutanda aynı puanı alıyordu 8 gün tutanda gayet başarılı ve hakkaniyetli bir çözüm bulunmuş. Ayrıca hafta sonu için 8 saat hafta içi için 4 sat ek ders verilmesi de gayet doğrudur.


TürkDili&Edebiyatı
Daire Başkanı
18 Eylül 2025 18:25

Hocam basit bir araştırmayla bunların asparagas olduğunu görürsünüz. Puan da yok ek ders düşüşü de yok şu an.


harmandali68
Şef
18 Eylül 2025 18:26

Hocam, bugün okulda arkadaşlar konuşuyordu. Güya sendikalardan böyle bir bilgi gelmiş. Ben de doğru olmadığını anlamak için başlığı açtım.

metaverse, 2 saat önce

Bu yazdıklarınız doğruysa eğer bakanlığı tebrik ediyorum. 1 gün tutanda aynı puanı alıyordu 8 gün tutanda gayet başarılı ve hakkaniyetli bir çözüm bulunmuş. Ayrıca hafta sonu için 8 saat hafta içi için 4 sat ek ders verilmesi de gayet doğrudur.

