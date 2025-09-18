6'ya 1 sonrası Gelecek Tazminat

Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
İyi günler herkese. 7 yıldır astsubayım. Birden fazla nedenden dolayı mesleğimi disiplini alışkanlık haline getirmekten dolayı bırakmak istiyorum. Araştırdığım kadarı ile meslek hayatımızın ilk perdesinde (askeri öğrenci) iken harcanan masraflar ve ilave olarak aldığımız kurslardaki harcırahların 4 katı gibisinden bir tazminat geleceğini biliyorum. Ben meslek hayatım da gördüğüm kurslar haricinde bir adette özel ihtisas kursundayken kaldım. Bu özel ihtisas masrafları dahilinde yaklaşık olarak ne kadar tazminat ödemem gerekir aynı durumu yaşayan var mıdır?

Bir diğer konu ise 6'ya 1 yapıp avukat dahilinde bu gelen tazminatı yüzde kaç düşürebilirim.

Bilgisi olan yazabilir ise sevinirim. İyi forumlar.

