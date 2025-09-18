Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
18 Eylül 2025 21:06
%82 Engelli memur dilekçe ile kurum değişikliği yapabilir mi?

merhabalar arkadaşlar ben meme kanseri hastasıyım ve şu an çalıştığım kuruma hastalığa yakalanmadan atandım. şu an çalıştığım kurum hijyenik değil temizlik personeli yok hastalığım hijyen konusunda çok hassas enfeksiyona açık. bu durumu kullanarak dilekçe verip kurum değişikliği isteyebilir miyim?

