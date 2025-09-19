Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

GYS Denetimli serbestlik Şeflik sınavına girenler ?


19 Eylül 2025 08:59
GYS Denetimli serbestlik Şeflik sınavına girenler ?

GY sınavında Şeflik sınavına girenler kaç kişiyiz ?

Çok Yazılan Konular

300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda Birlikİşimi seviyorumCte de mobinge karşı alınan önlemler ?Tepki gösterecekseniz iş işten geçtikten sonra değil, şimdi gösterin.Kurumlar Arası Geçiş Rehberi (Tecrübe İçerir)Daire Başkanı Şanlıurfa Denetimli Serbestlik Müdürlüğünü ziyaretindeCte Muvafakat2024 Yılı Cte Kar PayıÖnlisans mezunu teknisyen unvan değişikliği sınavıÜnvan değişikliği durumunda Eş durumu tayin

Sözlük

Futbol ciddi bir iştir,selfie çekmeye benzemez 1 etme bulma dünyası 1 tadelle 1 metres 2 üç maymun 1 şişko 2 cimer 1 Ekspresyonizm 1 günün filmi 1 günün sözü 1

Son Haberler

2 yıla kadar hapsi istenen Ece Üner beraat ettiMaliye vergisiz döviz iddialarını yanıtladıOkulda bıçaklı saldırı: Biri ağır, iki öğretmen yaralandıCanped Emici Külot yeni 24'lü paketlerde en ucuz fiyatlar ile.En fazla elektrikli araç şarj soketi İstanbul'da tüketiliyor

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?