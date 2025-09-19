Memur geçinemiyor yetkili sendikalar memursen ve kamusen neden iş bırakma eylemi yapmıyor

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : cihan27E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kim2026 Ocak Memur Zam Oranı %15'i Geçmeyecektir!Müfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesiToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırSağlık çalışanları hakkında 375 khk ile 5 puandan 15 puana çıkarılmıştır maddesi hakkında soru ?EYLÜL ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarEkip portal ve sistem uyumsuzluğuKamuda çalışan Koruma ve Güvenlik MemurlarıMemurluktan istifa etmeyi düşünüyorum görüş ve fikirlerinize açığım?2016 Sonrası Girişli Memurlara İlave Derece Verilmesi Talebi hk.
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?