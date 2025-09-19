Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Memur geçinemiyor yetkili sendikalar memursen ve kamusen neden iş bırakma eylemi yapmıyor


19 Eylül 2025 09:34
memursen ve kamusen üyeleri memuru masada satmıştır. olayın başka izahı yoktur


sosyalgüvenlik000
Aday Memur
19 Eylül 2025 10:26

Nedeni çok basit. İstifa eden yok aksine üye sayıları artıyor.. Özellikle Kamu-Sen in.


sezai0619
Şube Müdürü
19 Eylül 2025 10:43

Tepelerine bindikçe üye sayısının arttığı bir kitleyi temsil ettikleri için gerek duymuyorlar. 2 sene kafaları rahat.

