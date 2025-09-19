Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

EYLÜL ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar


19 Eylül 2025 11:33
EYLÜL ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar

benım beklentim 2,10


sezai0619
Şube Müdürü
19 Eylül 2025 11:45

1,64


sorumlumemur79
Aday Memur
19 Eylül 2025 12:03

3


alperen2300
Aday Memur
19 Eylül 2025 12:24
31

egop0
Şef
19 Eylül 2025 12:31
2,07

volkanv38
Genel Müdür
19 Eylül 2025 12:36

Merkez bankasının "Öncü verilere göre eylül ayında tüketici enflasyonu üzerinde hizmet ile gıda fiyat gelişmeleri öne çıkmaktadır. Göstergeler bu dönemde ana eğilimin bir miktar yükselebileceğini ima etmektedir." açıklamasının ardından ben 2,50-3,00 aralığında bekliyorum. Yıl sonu enflasyonunun %30 u aşması bu ay garantilenir yıl sonu da enflasyon 31-32 aralığında olur.


Yusuf2323.
Aday Memur
19 Eylül 2025 12:43

2.46

Toplam 6 mesaj

