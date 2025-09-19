icra fazla kesinti

merhaba dosyam kapandı maaştan bi taksit fazla kesildi dilekçe yazdım ama bir ay oldu hala geri yatmadı ne yapabilirim bilgisi olan var mı

merhaba dosyam kapandı maaştan bi taksit fazla kesildi dilekçe yazdım ama bir ay oldu hala geri yatmadı ne yapabilirim bilgisi olan var mı