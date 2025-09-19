Bankaya Yazı Yazma

Dolandırıcılık olaylarında bankaya kamera kaydı ve şüphelinin tespitine yönelik yazı yazıyorum. Banka bazen paranın kendilerine geldiğini, sonrasında başka bankaya geçtiğini, ilgili banka ile yazışma yapmam gerektiğini, belirtiyor. Polisin bankanın gönderdiği yazıya istinaden başka banka ile yazışma yapması gerekiyor mu, yoksa ilk yazdığı bankadan gelen cevap ile evrağı savcılığa göndermesi mi doğru olur?

Dolandırıcılık olaylarında bankaya kamera kaydı ve şüphelinin tespitine yönelik yazı yazıyorum. Banka bazen paranın kendilerine geldiğini, sonrasında başka bankaya geçtiğini, ilgili banka ile yazışma yapmam gerektiğini, belirtiyor. Polisin bankanın gönderdiği yazıya istinaden başka banka ile yazışma yapması gerekiyor mu, yoksa ilk yazdığı bankadan gelen cevap ile evrağı savcılığa göndermesi mi doğru olur?