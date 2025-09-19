İllerin promosyon anlaşmaları (tek başlık)

Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
19 Eylül 2025 12:45
Evet arkadaşlar bulunduğunuz illerdeki ihale süreci anlaşılan tutar vs paylaşımlarını yapabiliriz


KadirYSL
Aday Memur
19 Eylül 2025 14:40
Eskişehir şehir hastanesi şuan en yüksek verilen teklif iş bankası 94 bin TL diye duydum ama daha netleşmemis, iyileştirme görüşmeleri devam ediyormuş.

Cankvrl38
Aday Memur
19 Eylül 2025 18:34

En az iki maaş verilmesi gerekirken tek maaş promosyona düşmesi de garip, inşallah en azından 70 bin tlciği almak istemeyenler için 400 500 bin faizsiz kredi verirler en azından ufakta olsa para işe yarar.


Tiamo00
Şef
19 Eylül 2025 23:08
faizsiz kredi seçeneği şuan hiç gündeme gelmedi .
