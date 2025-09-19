Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Engelli öğretmen ders programı ayarlaması nasıl olur?


19 Eylül 2025 12:53
Engelli öğretmen ders programı ayarlaması nasıl olur?

arkadaşlar merhaba engelli öğretmenim. ders programı yapılırken bu konuda bir ayrıcalık sağlanıyor mu? gün içinde ilk 2 ve son 2 saat dersim var aralar boş buna itiraz etmek istiyorum. zaten 30km uzakta bir okula gidiyorum saatlerce diğer dersi beklemek durumunda kalıyorum. dilekçe yazsam kabul edilir mi? aynı zamanda bu sene yeni atandığım için aday öğretmenim. dilekçe yazsam ilerde bir problem yaşar mıyım ilk seneden çok ses çıkarmak istemiyordum ancak öyle bir program yapılmış ki haklarımı da öğrenmek istiyorum?!


metinturan99
Aday Memur
19 Eylül 2025 14:11

Ders programı konusunda çok bir hakkınız yok hocam. Okul idaresi nasıl yapmışsa uymak zorundasınız. Ama uygun şekilde konuşmak iyidir. Okul müdürüyle uygun şekilde konuşun. Anlayış göstermelerini rica edin. Kimi müdürler, il/ilçe milli eğitim müdüründen bile daha ulaşılmaz sanır kendisini, sizinki nasıldır bilmiyorum


Peyami.safa81
Aday Memur
19 Eylül 2025 15:28

a) (Değişik:RG-1/9/2018-30522) Okulların eğitim ortamı, öğretmen durumu, engelli öğretmenler, engelli çocuğu bulunanlar, süt izni kullananlar, fizikî şartlar ve pedagojik esaslar göz önünde bulundurulur. (Ek cümle:RG-2/9/2020-31232) Bu bağlamda; engelli, engelli çocuğu ve/veya bakmakla yükümlü olduğu engelli bireyi olanlar ile süt izni kullanan öğretmenlerin haftalık ders programı, gün ve saatleri okulun genel işleyişini bozmayacak şekilde ilgili öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hazırlanır.

Dilekçe yazıp yönetmeliğin bu maddesini ekleyin.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Memur Öğretmenlerin MEB'e geçişi açılmalıdırDers programı hazırlanmasında adaletsizlik yapılması.Branş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat DersiÖzel eğitim öğretmenliğinin geleceği nasıl olur?Bakandan rotasyon açıklaması.Eğitim öğretim ödeneği yatan illerYönetici atama yönetmeliği değişecek mi?İzinden dönen memura kıst maaş hesabıBelletmenlik puanı uygulamasında güncel durum nedir?Ücretsiz izinde yatan maaşı geri vermezsem ne olur

Sözlük

metres 2 Ailecek Kız Bakmaya Gitmek 2 tadelle 1 bakalım yine ne yazmış sorusu 2 günün sözü 1 üç maymun 1 etme bulma dünyası 1 Ekspresyonizm 1 Bu günün sözü 2 cimer 2

Son Haberler

Türkiye, Avrupa Konseyi ile adli işbirliğini güçlendirecek protokole imza attıAltının kilogram fiyatı 4 milyon 970 bin lira olduYerli SMA ilacı için üretim süreci başladıİZBETON'a yönelik yolsuzluk davası: Sanıklar suçlamaları kabul etmediYeni iPhone 17 Türkiye'de ilgi görmedi, mağaza önleri boş kaldı

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?