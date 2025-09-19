Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Promosyon şaibesi


19 Eylül 2025 13:32
Promosyon şaibesi

Reziliikler şaibe gizlilik her pisliğin döndüğü adalet bakanlığı promosyonu artık bu saatten sonra bu ay yatmaz gibi gözüküyor. Beklentiler Ekim sonunda yeni şartname yapılır Kasım gibi ihale yeni yıla girmeden eriyen parayı hesaplara atarlar


aburjin
Memur
19 Eylül 2025 14:27

olursa ekime olmazsa kasıma diye düşünüyoruz


To-re-p-il
Aday Memur
19 Eylül 2025 14:32
Küfür etmemek için insan zor tutuyor . En kötü haklar bu kurumda bitmeyen çalışmalar yok hizmet sınıf olacak dalga geçerek eline ne düşüyor bunların bilmiyorum

Günaydın0099
Yasaklı
19 Eylül 2025 14:38

Aynen bende öyle düşünüyorum kardeşim

aburjin, 3 saat önce

olursa ekime olmazsa kasıma diye düşünüyoruz


Muka1453
Aday Memur
19 Eylül 2025 14:40
Bu konuyla ilgili ana konuda aynı mesajı onlarca kez atmışsın amacın neki senin derdin ne ?

Muka1453
Aday Memur
19 Eylül 2025 14:41
Görüntülü ve sesli ileti ile hakaret suçu uzlaşmadan çıkalı çok oldu yani bu işten artık parada kazanamazsın.

infazburo41
Aday Memur
19 Eylül 2025 14:50
orada araya kaynamasın diye yazıyorum ettiğin küfürler için seni dava etmicem yasal olmasa da buradaki bilgilerinden nerde yaşadığını bulucam sonra o küfürlerini yüzüme karşı ediceksin mesaja cevap verecek kadar cesaretin yok ama burdan oku

rythmer
Aday Memur
19 Eylül 2025 14:58

en ufak bir açıklama, bilgilendirme yok, bu kadar saçmalık olur mu?


keriminho86
Şef
19 Eylül 2025 15:30

Arabanın muayenesi için promosyonu bekliyordum, 10 gün geçirdim şu an. Bu gidişle daha da bekleyeceğiz.

