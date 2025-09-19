Bilgisayar teknikerliği için bilgisayar programcılığı

Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
merhaba sağlık bakanlığı tekniker alımında ilk defa bilgisayar teknikeri aldı fakat 3248 nitelik kodu ile alım yapıp 3249 olan bilgisayar programcılığını almadı. Fakat alımlarda puanlar 69 ile kapattı sizce yeni alımda Bilgisayar programcılığını eklenir mi


atakanyurt
Aday Memur
19 Eylül 2025 16:05

Eklenmesi gerekir hocam, sendikalar dava da açabilir.

