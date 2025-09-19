Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Vakıfbankı Protesto Ediyoruz


19 Eylül 2025 17:18
Promosyon anlaşması neticesinde artık kredi kartı ve kmh hesaplarını Vakıfbanktan kullanmıyoruz. İptal ettiriyoruz.

Kredi ürünlerini başka bankalardan kullanıyoruz

Maaş yatar yatmaz direk diğer bankaya yolluyoruz

Vadeli hesap , Hisse senedi , fon , altın hesaplarını farklı bankalara aktarıyoruz

200 bin personel bu şekilde tepki koyarsa emin olun bu bankayı bayağı zarara uğratır


Candan0917
19 Eylül 2025 18:12

Bankanın önünde kendini yak. Buraya yazıp milleti galeyana getirme .


asidadas
Şef
19 Eylül 2025 18:58
hocam sen o kadar maaşı yatar yatmaz çekki! maaşın bankaya Ayın 10-11 gibi bankaya yatırılıyor. banka zaten 4-5 gün tutuyor parayı.
