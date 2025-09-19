Okulda 15 saat maaş karşılığım doldurulmuyor.

Merhaba. İmam Hatip Ortaokulunda görev yapıyorum. Sözleşmeli öğretmenim. 6 saat kendi dersime giriyorum onun haricinde teknoloji tasarım dersine girecektim ve bu şekilde 10 saat olacaktı... (ilk 2 hafta teknoloji tasarım dersine girdim) Fakat müdür yardımcısı, kendi branşından olan bir ücretli öğretmene ders verebilmek için teknoloji tasarım dersini kendine yazdı ve şuan sadece 6 saat dersim kaldı. Okulda Ücretli olarak Matematik, Din Kültürü, Sosyal Bilgiler branşlarında öğretmenler çalışıyor. 2. okulda ders tamamlarım diye düşünürken teknoloji tasarım dersinin de benden alınması sebebiyle 6 ders saatini ikinci okulla 15 saate tamamlama şansım zorlaştı. Okul idaresi, öncelikle kendi kadrolu ya da sözleşmeli öğretmenin maaş karşılığı dersini tamamlamadan ücretli öğretmene ders verebilir mi? (Çalışan ücretli öğretmenler benim branşımda değil ve benim bir dersime girmiyorlar) Bu durum ile ilgili yapabileceğim bir şey var mı?

Merhaba. İmam Hatip Ortaokulunda görev yapıyorum. Sözleşmeli öğretmenim. 6 saat kendi dersime giriyorum onun haricinde teknoloji tasarım dersine girecektim ve bu şekilde 10 saat olacaktı... (ilk 2 hafta teknoloji tasarım dersine girdim) Fakat müdür yardımcısı, kendi branşından olan bir ücretli öğretmene ders verebilmek için teknoloji tasarım dersini kendine yazdı ve şuan sadece 6 saat dersim kaldı. Okulda Ücretli olarak Matematik, Din Kültürü, Sosyal Bilgiler branşlarında öğretmenler çalışıyor. 2. okulda ders tamamlarım diye düşünürken teknoloji tasarım dersinin de benden alınması sebebiyle 6 ders saatini ikinci okulla 15 saate tamamlama şansım zorlaştı. Okul idaresi, öncelikle kendi kadrolu ya da sözleşmeli öğretmenin maaş karşılığı dersini tamamlamadan ücretli öğretmene ders verebilir mi? (Çalışan ücretli öğretmenler benim branşımda değil ve benim bir dersime girmiyorlar) Bu durum ile ilgili yapabileceğim bir şey var mı?