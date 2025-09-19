Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Okulda 15 saat maaş karşılığım doldurulmuyor.


19 Eylül 2025 18:01
Okulda 15 saat maaş karşılığım doldurulmuyor.
Merhaba. İmam Hatip Ortaokulunda görev yapıyorum. Sözleşmeli öğretmenim. 6 saat kendi dersime giriyorum onun haricinde teknoloji tasarım dersine girecektim ve bu şekilde 10 saat olacaktı... (ilk 2 hafta teknoloji tasarım dersine girdim) Fakat müdür yardımcısı, kendi branşından olan bir ücretli öğretmene ders verebilmek için teknoloji tasarım dersini kendine yazdı ve şuan sadece 6 saat dersim kaldı. Okulda Ücretli olarak Matematik, Din Kültürü, Sosyal Bilgiler branşlarında öğretmenler çalışıyor. 2. okulda ders tamamlarım diye düşünürken teknoloji tasarım dersinin de benden alınması sebebiyle 6 ders saatini ikinci okulla 15 saate tamamlama şansım zorlaştı. Okul idaresi, öncelikle kendi kadrolu ya da sözleşmeli öğretmenin maaş karşılığı dersini tamamlamadan ücretli öğretmene ders verebilir mi? (Çalışan ücretli öğretmenler benim branşımda değil ve benim bir dersime girmiyorlar) Bu durum ile ilgili yapabileceğim bir şey var mı?

Memleketinogretmeni
Genel Müdür
19 Eylül 2025 18:12

Ücretli öğretmenlere verilen dersler sizin branşınız değil.Çalıştığınız ilçede sizin branşınızda başka okullarda ihtiyaç olduğundan bu şekilde planlama yapmışlardır.Eğer başka okulda da size görev verilmezse o zaman idare başka derslerle sizin maaş karşılığınızı doldurmak zorunda.Ayrıca kendisinin gireceği dersleri başkasına verdiğini yazmışsınız.Müdür yardımcısı 6 saat müdür 2 saat derse gitmezse ve okulda ücretli öğretmen varsa kamu zararı oluşturmuş ve maaş haketmemiş olurlar

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Memur Öğretmenlerin MEB'e geçişi açılmalıdırDers programı hazırlanmasında adaletsizlik yapılması.Özel eğitim öğretmenliğinin geleceği nasıl olur?Branş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat DersiEğitim öğretim ödeneği yatan illerBakandan rotasyon açıklaması.Yönetici atama yönetmeliği değişecek mi?İzinden dönen memura kıst maaş hesabıBaşöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik kariyer basamakları.Belletmenlik puanı uygulamasında güncel durum nedir?

Sözlük

Bu günün sözü 2 üç maymun 1 tadelle 1 sarhoştum hatırlamıyorum 1 etme bulma dünyası 1 kek 2 metres 2 Ailecek Kız Bakmaya Gitmek 2 Ceren kız der ki. 2 cimer 2

Son Haberler

Habersiz ziyaret: Nöbetçi öğretmen Bakan Tekin'i veli sandıDEAŞ'e finansman sağladığı iddiasıyla yakalanan 6 zanlı tutuklandıTVF, 360 milyar dolarla dünyanın en büyük 10 fonu arasındaKırşehir'de bir çifti evlerinde silahla öldüren zanlı tutuklandıTEKNOFEST'i ziyaret eden Bakan Yumaklı: Tarım, teknolojiyle buluşmalı

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?