Eğitim durumu ile gidilen yerde görevlendirme

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : gül-feşan
Çok Yazılan Konular
Promosyon hakkında son konu başlığıÇevre sağlığı teknisyeni/teknikeri (soru-sorunlar)Sağlık lisansiyeri maaş düzenlemesiİstifa sonrası geri dönüş2025 Ünvan değişikliği TDSİllerin promosyon anlaşmalarını tek başlıkta paylaşalım...Becayiş ilanları (tek başlık)Sağlık-Sen'den istifa yoksulluk sınırı!Sosyal çalışmacı becayiş (tek başlık)Sağlık bakanlığı eğitim durumu tayini
Sözlük
Son Haberler
Habersiz ziyaret: Nöbetçi öğretmen Bakan Tekin'i veli sandıDEAŞ'e finansman sağladığı iddiasıyla yakalanan 6 zanlı tutuklandıTVF, 360 milyar dolarla dünyanın en büyük 10 fonu arasındaKırşehir'de bir çifti evlerinde silahla öldüren zanlı tutuklandıTEKNOFEST'i ziyaret eden Bakan Yumaklı: Tarım, teknolojiyle buluşmalı
Editörün Seçimi
memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?