Promosyon hangi tarihte yatırılacak


19 Eylül 2025 18:24
Promosyon hangi tarihte yatırılacak

30 eylul diye konusuluyor ama sartnamede yazan tarih bildigim kadariyla 30 eylul. resmi bir aciklama yok. banka diyebilir mi ihale gectik o yuzden 30 eylule kadar degil ekim ayi icerisinde promosyonu yatiracagiz diye. tarih konusunda net bilgisi olan var mi ya da bir aciklama


Dereboyu12345
Aday Memur
19 Eylül 2025 18:34

Şartnamede 25 eylüldü


infazburo41
Aday Memur
19 Eylül 2025 18:37
30 eylülde yatırılcak diye duyuru yapıldı

west19
Şef
19 Eylül 2025 19:03
şartnamede 25 Eylül yazıyor ne diye 30 Eylül deniliyor anlamıyorum. Zaten 99.500 TL gibi basit bir rakama anlaşıldı 5 günde sonraya ertelediler ödeme tarihini. gercekten insanın sabri ile oynuyorlar. Kimsenin umrunda değil. 200 bin personelin çıkarı gozetilmeyerek halen bankanın çıkarı gözetiliyor.

Candan0917
19 Eylül 2025 19:37

Parayı faizde tutmak için her yol deniyor. Büro memur-sen şerh ile uğraşıyor banka 30 Eylül lafını ortaya attı herşey karıştı bakanlığın istediği gibi gidiyor. Tek net olan 99.500 Ekim'de mı Kasım'da mı netlik yok


infazburo41
Aday Memur
19 Eylül 2025 19:39
sen rahatsız mısın 30 eylülde yatıcak şerhin anlamını bilmiyosun konuşuyosun
Candan0917
19 Eylül 2025 19:44

Aylardır yazıyorsun engelli misin hasta mı her dediğin tersi çıktı git başka yerde oyna

Candan0917
19 Eylül 2025 19:46

Şartname iptal edildi yeni ihale gerekir. 25 Eylül den 30 Eylüle almaları şartnamyi yok saymak demk


infazburo41
Aday Memur
19 Eylül 2025 19:47
ne yazıyorum ben aylardır bugün açıklanacak dedim açıklandı. ne bok yerde çalışıyosun bilmiyorum şerhin anlamını bilmiyosun ihale sonuçlandı sen mal gibi kasımda kontrol et hesabını insanları yanıltma ihale bitti 10 IQ yla zor ama o beynine sok bunu
infazburo41
Aday Memur
19 Eylül 2025 19:49
aynen kardeşim bana şurdan bi touch blue al gel hadi
Toplam 9 mesaj

