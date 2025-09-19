Çözger raporu ile MEB de yer değiştirme

Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
19 Eylül 2025 18:42
çocuğunda otizm tanısı çözger raporu olan öğretmenim. ilçede görev yapıyorum.il merkeze çözger raporu ile tayin talep edebilir miyim

