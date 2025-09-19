Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

İzmir 3. idare Mahkemesi Kararı


19 Eylül 2025
İzmir 3. idare Mahkemesi Kararı

Tıbbi Sekreter arkadaşımızın annesi engelli olduğu halde dilekçesine ret verilmişti

Sebep ağır engelli bakıma muhtaç olmadığı için

İzmir 3. İdare mahkemesine sendika aracılığı ile açtığı davayı geçen hafta kazandı

Mahkeme engeliler arasında pozitif ayrımcılık olmayacağını belirterek karar verdi.

1. Derece engelli yakını olan arkadaşlara duyrulur.

