30 Eylül de yatırılması sebebi :)

kardesim ayin 25 inde yatsa da adam senin 25 gunluk eksi bakiye faizini ayin 30 unde işletiyor zaten. 5 gun fazladan faiz islemis olacak sadece. belki de ihalenin sonuclanmasinin 1 ay uzamis olmasi olabilir mi :)

kardesim ayin 25 inde yatsa da adam senin 25 gunluk eksi bakiye faizini ayin 30 unde işletiyor zaten. 5 gun fazladan faiz islemis olacak sadece. belki de ihalenin sonuclanmasinin 1 ay uzamis olmasi olabilir mi :)