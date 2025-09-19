30 Eylül de yatırılması sebebi :)

Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
19 Eylül 2025 19:47
Promosyonun 30 eylülde yatırılmasıın sebebi bankanın ayın son günü olması nedeniyle eksi bakiyelerimizden tahsilat yaptıktan sonra ödeme yapacak olmasıdır.

25 in de yatacak olsaydı 5-6 günlük farktan dolayı zarar edecekti.


katibim yatıyorum
Şef
19 Eylül 2025 20:13

evet öyle. faizi yemek için güzel yol


Moriartyzz
Aday Memur
19 Eylül 2025 20:19
kardesim ayin 25 inde yatsa da adam senin 25 gunluk eksi bakiye faizini ayin 30 unde işletiyor zaten. 5 gun fazladan faiz islemis olacak sadece. belki de ihalenin sonuclanmasinin 1 ay uzamis olmasi olabilir mi :)

Portal34
Memur
19 Eylül 2025 20:27

Dediğinden hiç bir şey anlamadım 2 kere okudum ama anlamadım

Moriartyzz, 20 dk. önce
Moriartyzz
Aday Memur
19 Eylül 2025 20:30
normal kardesim bankacilik sisteminin işleyişini bilmemene veriyorum.
