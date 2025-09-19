Sağlık bakanlığı engelli tayini

Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Merahabalar bulunduğum hastanede %40 engelli memur olarak ekpss ile atanıp 10 yıldır hemşire olarak çalışmaktayım.2 çocuğum var bakmakta zorlandığımı mazerer gösterip engel durumumdan dolayı bakmakta zorlanıyorum diye mazeret gösterip ailemin yanına tayin isteyebilirmiyim..aynı durumdan engelli tayni isteyen oldumu süreç nasıl ilerliyor.olumlu gelirmi sonuç acaba

