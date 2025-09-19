Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
işe başlama tebligatı geldikten sonra feragat etmenin anlamı var mı?


19 Eylül 2025 20:55
işe başlama tebligatı geldikten sonra feragat etmenin anlamı var mı?

ilk defa atanan birinin arşiv süreci bittikten sonra 15 gün içinde işe başlaması için atama tebligatı geldiği zaman feragat etmesinin bir anlamı olur mu? 1 yıl kadrolu olarak atanamama cezasını her türlü yer mi yoksa işe başlamazsa?


Sengul1
Aday Memur
19 Eylül 2025 22:07
Msb bakanlığına Sözleşmeli şöför olarak atandım Feragat dilekçesi gönderdim başka kuruma sözleşmeli personel olarak başvuru yapabilir miyim ? sonuçta işe başlamadım imza da atmadım bi sorun teşkil eder mi
