Memurlar net'in reklam politikasını protesto ediyor, forumu bırakıyorum.

Kıymetli meslektaşlarım herkese selamlar.

Bunca zaman bu forumda pek çok meslektaşıma bir şeyler danıştım, sağolsun bana çok candan ciğerden yardımcı oldu hemen hepsi. Bende elden geldikçe bildiğim konularda bilmeyen meslektaşlarıma bilgi vermeye çalıştım ancak artık memurlar.net yönetiminin reklam politikasından bıktım.

Şu mesajı yazarken bile 1 adet top banner, 1 adet bottom banner, sağ ve solda birer olmak üzere 2 adet side banner, 2 adette sağ kısımda üye bilgisi üstünde ve altında olmak üzere toplam 6 adet sabit reklam banneri mevcut.

Yetmiyor gibi, her sayfa yenilemede, bir linke tıklamada bir tane açılır reklam çıkıyordu, artık bu reklamlar da 2 ye çıktı. Bıktım artık. Bir konuyu okumak için forum memurlara giriyorum, 2 açılır reklam, egm forumuna tıklıyorum, 2 açılır reklam, konuyu bulursam ilk sayfada tıklıyorum, 2 açılır reklam da öyle.Mesaj geldiyse okumak için aynı şekilde mesaj menüsüne tıkla, 2 reklam öyle, mesaja gir, 2 reklam öyle.

Bu nedir ya?

Bugün itibariyle, bu forumda attığım son mesajdır bu. Umarım bölüm moderatörü arkadaşımız tepkimi site yönetimine iletirde gerekli düzenlemeleri yaparlar. Ancak muhtemelen ben görmem çünkü siteye bile girmeyi düşünmüyorum artık. Ancak geride kalan meslektaşlarım, umarım daha az vakit kaybederek, daha sağlıklı bilgiye ulaşırlar.

Bunca zaman bana katlanan, sıkıntılarımda sorduğum sorularıma cevaplar veren, yardımları dokunan, ayrıca verdiğim bilgilerden faydalanıp bir hayır dua eden tüm meslektaşlarıma teşekkürlerimi sunuyor, aranızdan ayrılıyorum.

Hepinize mutlu mesut bir meslek yaşamı diliyorum. Hoşçakalın.