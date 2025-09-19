Engelli tayini

Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Merhabalar ekpss ile %40 engelli raporuyla atandığım 10 yıldır çalıştığım hastaneden 2 çocugumun olduğunu onlara engellik durumumdan dolayı bakmakta zorlandığımı mazeret gösterip tatin istesem olumlu yanıt gelir mi acaba süreç nasıl ilerliyor.engelli tatni isteyen arladaşlar deneyimlerini paylaşabilrmi


Kimse yokmu,cevap yazacak

