Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan

VHKİ veya Bilgisayar işletmenliği Kadrosu Açma


20 Eylül 2025 01:23
VHKİ veya Bilgisayar işletmenliği Kadrosu Açma
Okullar vhki veya bilgisayar işletmenliği kadrosu açabilirmi? Bulunduğum okulda böyle bir kadro yok. Okul MEM de böyle bir kadro açma isteği yapabilirmi yada kendisi böyle bir kadro açıp bu kadroya uygun eleman iateyebilir mi ? Okullara vhki veya Bilgisayar işletmenliği kadrolar nasıl açılıyor.

Çok Yazılan Konular

GİHKurum değişikliğinde kadromBilgisayar işletmenliği teknik hizmetler sınıfı olmalıdırişe başlama tebligatı geldikten sonra feragat etmenin anlamı var mı?

Sözlük

Ekspresyonizm 1 Bu günün sözü 2 Gerontofobi 2 metres 1 kek 2 günün sözü 1 tadelle 1 Ailecek Kız Bakmaya Gitmek 2 sarhoştum hatırlamıyorum 1 Ceren kız der ki. 2

Son Haberler

Türkiye Adalet Akademisi Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği YönetmeliğiÖzel kliniğinde çalışanına karşı saldırı yapan akademisyenin atılması hukuka uygun bulundu20 Eylül 2025'ten önemli gündem başlıklarıCan Holding'e yönelik soruşturmada 9 şirkete daha kayyum atandıEGM'den yemek ihalesi iddialarına ilişkin açıklama

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?