VHKİ veya Bilgisayar işletmenliği Kadrosu Açma

Okullar vhki veya bilgisayar işletmenliği kadrosu açabilirmi? Bulunduğum okulda böyle bir kadro yok. Okul MEM de böyle bir kadro açma isteği yapabilirmi yada kendisi böyle bir kadro açıp bu kadroya uygun eleman iateyebilir mi ? Okullara vhki veya Bilgisayar işletmenliği kadrolar nasıl açılıyor.

Okullar vhki veya bilgisayar işletmenliği kadrosu açabilirmi? Bulunduğum okulda böyle bir kadro yok. Okul MEM de böyle bir kadro açma isteği yapabilirmi yada kendisi böyle bir kadro açıp bu kadroya uygun eleman iateyebilir mi ? Okullara vhki veya Bilgisayar işletmenliği kadrolar nasıl açılıyor.