promosyonda verilecek kredi

Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

20 Eylül 2025 01:25
PROMOSYONDA verilecek kredide kredi sicili çok kötü olanlar yararlanabilecek mı bilgisi olan var mı ?


myday
Şef
20 Eylül 2025 04:39

Promosyon da kredi verilip verilmeyeceği belli değil hiçbir açıklama şartname vs belli değil.


Alp340626
Memur
20 Eylül 2025 08:40
artık şu bı gerçek bankalar anlaşmış üç beş bin kişilik kurumlar 100 bin alırken koca adalet bakanligina yüz bin bile verilmedi çok bilmisin biri gelir kişiyle alakası yok der ama bir yıla o para hiç olacak
