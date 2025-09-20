Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Ek görev adaletsizliği


20 Eylül 2025 08:08
Ek görev adaletsizliği

Arkadaşlar bulunduğum şehirde ek görevler konusunda adaletsizlik olduğunu düşünüyorum. 3 ayda 3-4 kere deli sevkine gittim. Normalde istirahat 1 gün verilir ama benim istirahatim cumartesiye denk gelecek şeliyle göreve cumadan gidiyorum. Perşembe salı günü sevke gidenler var pazartesi ve cuma günü istirahatle haftasonunu birleştirip 3-4 gün tatil yapmış oluyorlar. Şimdi ben konuşunca diyorlar ki ya bu kadar takma. Görev bu gideceksin. Ben zaten göreve gidiyorum takmıyorumda ama birileri bunları iyi takip ediyorki bana elmanın çürüğü kalıyor. 1 olur 2 olur ama hep olmaz. Ben eve mutsuz düşünceli gidicem oeları eve keyifli bol tatilli gidecekler. Ayrıca sınavdır maçtır hiç es geçmiyor. Hep biz karakolcular gidiyoruz. Gittiğim adamlar hep aynı başka şubeden adam görmedim hiç. Çocuk teslimi olsun şenlikler etkinlikler sürekli o görevdeyim ve ayrıca haftasonu istirahatimden gidecek şekliyle yazıyorlar. Başkaları haftaiçinden gidiyor haftasonu izinleri bozulmuyor. Bana gelince pazara yapıştır. E tamam gidelim çalışalım ama herkes çalışsın? Sınav görevinde bile 2 saatlik sınava değil gece 00-08 gibi evrak beklemelere yazılıyorum. Ama bir görev illaki varsa illaki ben yazılıyorum kesinlikle. Herkesin dokunulmazlığı ve mazeretimi var acaba? Yoksa bu işin içinde başka iş mi var? Hepimiz Aynı gemide değil miyiz? Görev yazan yere gidip hiç olmayacak şeyler yapacam hapse girmeyi bile göze aldım yemin ediyorum. Haksızlığa bile alıştık ama bilmem ne evlatlığını kaldıracak halim enerjim kalmadı.


suprise123
Memur
20 Eylül 2025 08:10

Tavsiyesi çözüm önerisi olan varsa teşekkürler şimdiden

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Mazeret ataması 20252025 banka promosyonuİcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2.ŞARK dönüşü istediğin yere atanmaZam hayırlı olsunDoğudan doğuya tayin olur mu? promosyonÜniversite borçlanmasıPUAN SİSTEMİNDEKİ DENGESİZLİKLER

Sözlük

Bu günün sözü 2 Ceren kız der ki. 2 Gerontofobi 2 günün sözü 1 bakalım yine ne yazmış sorusu 2 sarhoştum hatırlamıyorum 1 tadelle 1 metres 1 kek 2 Futbol ciddi bir iştir,selfie çekmeye benzemez 1

Son Haberler

İstanbul'da eski eşinin evine bıçakla geldi: Polisten kaçamadıBursa'da, 3 katlı binada yangınİnterneti dolduran yeni tehlike: "AI slop" nedir?Bayburt'ta Sahte İlanla Dolandırıcılık Çetesi ÇökertildiYÖK çağrılara kulak verdi: İlk ders Filistin

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?