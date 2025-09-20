KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Atanmak için AÖF İİBF mi yoksa uluslarası ticaret ve lojistik mi okumalıyım ?


20 Eylül 2025 09:46
Aöf İkinci üni kapsamında İşletme yada Lojistikten birini okumayı düşünüyorum.

Hedefim sadece atanmak

2.5 senede bitirip 2028/1 de atanmayı hedefliyorum

İşletme 78-83 arası bir puanla atıyor

Lojistik ise Hareket Memurunu 75lerle bile atayabiliyor

Ama sorun şu onda da yaş sınırı sıkıntısı var

Ben 26 yaşında olduğum için 2028/1 de 28.5 yaşında atanamazsam ciddi sıkıntıya girebilirim.

Bunun dışında çok çalışssam da 84 üstü bir puan alabileceğimi düşünmüyorum muhtemelen seneye 80 alırım.

Sizce hangi bölümü okumalıyım ?


VHKİ-MEB
Şef
20 Eylül 2025 11:25
30 yaş sınırı düşük olduğu için tehlikeli, işletme öneririm.
