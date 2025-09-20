Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

100 bin TL avans kredi puanı yüksek olanlara verilecekmis yaziklar olsun !


20 Eylül 2025 12:36
100 bin TL avans kredi puanı yüksek olanlara verilecekmis yaziklar olsun !

50-100 bin kisi bu nakit avanstan yararlanamayacak şaka gibi birileri alırken birileri alamayacak mi bu nasıl bir promosyon anlaşması acilen bu hata duzeltilmeli eşitlik sağlanmalı yazık günah ortada bir anlaşma var ise adaletli olunulmalı herkesin kredi kredi kartı borcu var çoğu kişi de icraliktir eminim sözün bittiği yer.


Zabıt Kölesi
Aday Memur
20 Eylül 2025 12:39
Zaten maaş hesabına bağlı esnek hesap her türlü faizini alıyorsun maaş yatmadan bu ne saçmalık herkeseeee verilmeli bir şeyi de doğru yapın arkadaş ya bu hatayı acilen düzeltmeler lazım !

E.Kayı Han
Editor
20 Eylül 2025 12:44

Pazartesi günü mensubu bulunduğum devlet memurları sendikası ivedi yargılama usulü ile yürütmenin durdurulması istemli dava açacak. Bu anlaşma eşitlik şartlarına aykırı.


cevherdudayev1
Genel Müdür
20 Eylül 2025 12:44

hocam siz iyimisiniz nasıl ödeyeceksiniz bunu 3 ayda töbe töbe


Zabıt Kölesi
Aday Memur
20 Eylül 2025 12:46
Kesinlikle dava açılması lazım dostum biz de destek veririz 99.500 TL okey onda sorun yok ama herkese verilmesi lazım 100.000 TL'nin sanki bireysel başvuruda bulunuyoruz ne eşitlik var ne adalet bu nasıl anlaşma yahu birileri yararlanacak birileri yararlanamayacak böyle birşey söz konusu olamaz.
korumabitkii
Aday Memur
20 Eylül 2025 12:46
Üstümüze ne düşerse yapmaya hazırız
volkanv38
Genel Müdür
20 Eylül 2025 12:51

Baktım nakit avansı ek hesap kalan tutarının %85 ine kadar veriyor. 118 bin lira ek hesapta boşluk olanlar çekebilecek sanırım. Tabi bu benim yorumum yanlış biliyor da olabilirim.


Zabıt Kölesi
Aday Memur
20 Eylül 2025 12:58
Kafalarına göre at kosturuyorlar herkes susar ses çıkarmaz diye bir işi de düzgün yapın be arkadaş nakit ödenen 99.500 TL 30 eylüle kadar yatirilsin herkes mağdur bekliyor ancak 100 bin TL ibaresi acilen değişmeli ve herkese verilmeli çalışanlar ile ilgili ayrım yapılması söz konusu olamaz herkesin hayat standartları bir değil bu ne büyük haksızlık !

Candan0917
Aday Memur
20 Eylül 2025 13:03

Sicili düzgün olan zaten her türlü ek hesap kredi kullanıyor. Burda maksat sicili kötü olan burçlu olana bu avansta öncelik verilmeli

Bu Vakıfbank in allahh belasını versin

Üst yönetimi Rum olan bu yapının memur türk düşmanı olduğunu bile bile bakanlık nasıl sessiz kalıyor


Candan0917
Aday Memur
20 Eylül 2025 13:05

Sendika bizim paramiza ne karışıyor dava açıp işi 5 ay uzatıp 105 bin yaptırınca insanlar iyice intihar eder. Büro memur sen kirli ellerinizi çekin üstümüzden

Adaletsiz21
Aday Memur
20 Eylül 2025 13:29

Verin mahkemeye destekçisiyiz bizde haram zıkkım olsun hakkımızı nasıl yiyorlar


korumabitkii
Aday Memur
20 Eylül 2025 13:35
Açılsın dava sonucu ne olursa olsun
keskin857
Şube Müdürü
20 Eylül 2025 13:36
bu 100 bin tl yi 3 ay taksitle zaten en az 150 bin memur almaz. normal bankadan faizle 3 ay kredi çekin geri ödeme 109 bin tl gibi bir rakam. bunun peşine düşmeye değmez. bunu promosyona dahil etmenin tek nedeni gösteriş olabilir

yatıksekiz
Memur
20 Eylül 2025 14:19

Arkadaş ne taktınız şu 100 bine, 100 bin lirayı; şu dolambaçlı, ne olduğu belli olmayan, insanları eksi hesap açıp daha da dibe batmaya teşvik eden ek hesaptan kullanacağınıza 100 bin lira çekin temiz temiz ödeyin 3 ay vadeli çeksin 12 bin lira faizi var zaten inanın eksi hesaba batarsanız o 12 bin lira yanında hiç bir şey. 30 bin liraya 2 bin lira faiz kesiyorlar zaten 100 bin liranınki 6 bin lira falan zaten ödemeyi iki ay geciktirsen (ki geciktireceğine eminim çünkü biz krediyi öderiz ama eksi hesabı ödemeyiz biliyorum) zaten 12 bin lira faizi ödeyeceksin, bulaşmayın bu işe bakın söylüyorum, sakın bulaşmayın, bu promosyon değil, sizi ağlarına çekmek için oltaya taktıkları küçük balık.


ALTARİN OĞLU
Şube Müdürü
20 Eylül 2025 15:09
30 bin adam ekside diyelim. 100 bin daha tanimlandiginda, 100 bine dokunmayip uc ay hesabinda bekletip,diger 30 binlik faiz kesilen kismin faizini hic odemezsin yani uc ayda 6 bin kar demek. neyin matematigi var sende
xLmx
Şef
20 Eylül 2025 15:11
faizli ceksen şuan kampanyasız 37bin yapıyor aylık ödemesi. şovdan başka birşey değil. yazık oldu kazanan yine banka oldu

gençadam06
Aday Memur
20 Eylül 2025 15:17
en doğruau bu kesinlile şartnameye uyulmuyor.. hak aranmalı
birfikirbirdüşünce
Şef
20 Eylül 2025 15:24
Adalet bakanlığında o kadar hakim ve savcı var hukukçu var şu yapılan hatalara saçmalıklara bak burunlarından kıl aldırmazlar herşeyin en iyisini bildiklerini iddia ederler ama şu promosyon sürecini ellerine yüzlerine bulaştırdılar.
