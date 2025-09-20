Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : bilgisayartekniker

İlçeye görevlendirme


20 Eylül 2025 13:09
İlçeye görevlendirme

Bir üniversitede sözleşmeli personel olarak görev yapıyorum rektörlükte görev yaparken bizde dilekçe topladılar ve beni ilçeye gönderdiler bu süreçte yolluk gibi bir ücret alabiliyor muyum ? Bilgisi olan yardımcı olabilir mi ?

