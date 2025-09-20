Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

İl içi tayin 3 yıl sonra mı 4 yıl sonra mı?


20 Eylül 2025 14:02
İl içi tayin 3 yıl sonra mı 4 yıl sonra mı?

İl içi tayin için kaç yıl çalışmak lazım? 3 mü 4 mü?


Tiamo00
Şef
20 Eylül 2025 14:12
4
