TCDD PROMOSYON

Malum sene sonu pazarlıklar başlıycak. Muhtemelen yine hüsran olcak. Birkez de biz duyalım yahu, TCDD çalışanları rekor promosyon aldı diye. Her promosyonda öahkummuyuz rezalet yaşamaya. Yetkili sendikanın en büyük hayali bu sene yetkiyi alıp promosyon ihalesine katılmaktı. Yine yetki bunlara verildi. Bunlar girdiği sürece zaten beklentim yok. Ama süreç başlamadan çalışanlar olarak tepki gösterilmezse satış daha da kolay olur.

Sözleşme Aralık 2025 de başlayıp maalesef 2025 maaşları baz alıncak. 2026 ocak maaşı baz alınsa daha yüksek teklif olması lazım.

Bankaların tekeli kırılmak zorunda. Şayet istenilen teklif gelmezse kurumların yerel olarak ihaleye girmesi gündeme getirilmeli.

Çoğu kurum; promosyon + ucuz kredi + otomobil kampanyası ile sözleşme imzalıyor. Yetkili sendika bunlara kayıtsız kalmamalı

Yetkili sendika'nın yegane geçim kaynağı maaşlarımızdan verdiğimiz aidatlar. İstifa eden her üye bunların musluğunun kapatılması demek. Süreç zaten başlangıçta iyi kötü belli olur. Elimizdeki tek koz sendika tercihini değiştirmek. Cezalandırılmıyacağını bildikleri sürece sonuç asla personelin yüzünü güldürecek bir sonuç olmayacak. Hatta bu tercihler şimdiden etkili olmaya başlarsa adım gibi eminim ihale süreci personel lehine daha da yaklaşır