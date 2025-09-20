Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Promosyonda kredi verilirse nasıl değerlendirebiliriz?


20 Eylül 2025 15:58
Promosyonda kredi verilirse nasıl değerlendirebiliriz?

Evet arkadaşlar aklına bir fikir gelen var mı?

Benim aklıma en mantıklı olarak bu krediyle döviz/altın/gümüş alıp her ay boyunca kredi taksidi kadar bozdurup kredi taksidini ödeyip en son kalan miktarı kar olarak almak var.

Aklına başka fikir gelen var mı?


BuRaK312
Memur
20 Eylül 2025 16:38

Arkadaştan tüyo alıp borsada batırıp promosyonu tekrar vakıfa da verebiliriz :) :) :)


khanjar.1
Memur
20 Eylül 2025 16:58

ben borsa ve kriptoya tövbeliyim

BuRaK312, 1 saat önce

Arkadaştan tüyo alıp borsada batırıp promosyonu tekrar vakıfa da verebiliriz :) :) :)

