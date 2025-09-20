Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

300 Adet Boeing Uçağı Anlaşması


20 Eylül 2025 16:06
300 Adet Boeing Uçağı Anlaşması
THY'nin bu konuda talebi olup olmadığı muamma iken, ABD başkanıyla 300 adet Boeing uçağı alınacağı iddiası beni ziyadesiyle mutlu etti. Memura +%1 zam oranında artış vermemek için 40 farklı dereden su getiren Kamu İşveren Heyetinin çabalarını takdir edip, Memur kardeşlerimin yaklaşık bütçeye 15 Milyar Dolar yük getireceği tahmin edilen bu anlaşmanın bedelini doğru düzgün zam almayarak geçirdiğimiz bu dönemde seçim sürecinde unutmaması gerektiğini ifade etmek istiyorum.

Çok Yazılan Konular

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar2026 Ocak Memur Zam Oranı %15'i Geçmeyecektir!Sağlık çalışanları hakkında 375 khk ile 5 puandan 15 puana çıkarılmıştır maddesi hakkında soru ?memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimMüfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesi2016 Sonrası Girişli Memurlara İlave Derece Verilmesi Talebi hk.Ekip portal ve sistem uyumsuzluğuMemurluktan istifa etmeyi düşünüyorum görüş ve fikirlerinize açığım?Toplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırBenim sözleşmeli personel olarak kadrolu işçilerden farkım ne?

Sözlük

Gerontofobi 2 Bu günün sözü 2 bakalım yine ne yazmış sorusu 2 kek 2 sarhoştum hatırlamıyorum 1 Bir aile meselesi 1 metres 1 Ailecek Kız Bakmaya Gitmek 2 tadelle 1 Ceren kız der ki. 2

Son Haberler

ÇAYKUR'dan 'Çayımızla ilgili dile getirilen talihsiz ifadeler' açıklamasıSosyal medya yayınında kızını dans ettiren babaya gözaltıResmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye'de yeni bir banka faaliyete geçiyor!Eskişehir'de tefecilik operasyonunda 5 şüpheli tutuklandıÖğrencilerin geliştirdiği elektrikli araç Lyra, TEKNOFEST'te sergileniyor

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?