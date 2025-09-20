300 Adet Boeing Uçağı Anlaşması

THY'nin bu konuda talebi olup olmadığı muamma iken, ABD başkanıyla 300 adet Boeing uçağı alınacağı iddiası beni ziyadesiyle mutlu etti. Memura +%1 zam oranında artış vermemek için 40 farklı dereden su getiren Kamu İşveren Heyetinin çabalarını takdir edip, Memur kardeşlerimin yaklaşık bütçeye 15 Milyar Dolar yük getireceği tahmin edilen bu anlaşmanın bedelini doğru düzgün zam almayarak geçirdiğimiz bu dönemde seçim sürecinde unutmaması gerektiğini ifade etmek istiyorum.

