YENİ YASAYA GÖRE İCRA KESİNTİSİ BİZDE KAÇ OLUR BİLGİLENDİRİRMİSİNİZ


20 Eylül 2025 17:43
YENİ İCRA YASASINA GÖRE BİZDEN KESİNTİ 10/4 MÜ OLACAK BİLGİSİ OLAN VAR MI ARKADAŞLAR

hakan8746
Memur
20 Eylül 2025 18:04
yuzde 20

Bünyamin4206
Aday Memur
20 Eylül 2025 18:05
Bizim maaş asgari ücretin 3 katından fazla ne 20 misi
hakan8746, 3 dk. önce
yuzde 20

hakan8746
Memur
20 Eylül 2025 18:06
taslakta 2 katından fazla ise dıyor isterse 20 katı olsun
