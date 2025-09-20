Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

evden eve nakliyat


20 Eylül 2025 17:55
evden eve nakliyat
şehir içi şehirler arası nakliyat 05451209795

Çok Yazılan Konular

Mazeret ataması 2025İcralık polisler2025 banka promosyonuEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerZam hayırlı olsun2.ŞARK dönüşü istediğin yere atanmaDoğudan doğuya tayin olur mu? PUAN SİSTEMİNDEKİ DENGESİZLİKLERpromosyonYENİ ATAMA SİSTEMİNDE 45. TERCİH 50. TERCİHLER GELEN VAR

Sözlük

cimer 2 Gerontofobi 2 Bu günün sözü 2 sarhoştum hatırlamıyorum 1 Futbol ciddi bir iştir,selfie çekmeye benzemez 1 tadelle 1 Bir aile meselesi 1 günün sözü 1 bakalım yine ne yazmış sorusu 2 kek 2

Son Haberler

'Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları' sürüyorÇAYKUR'dan 'Çayımızla ilgili dile getirilen talihsiz ifadeler' açıklamasıSosyal medya yayınında kızını dans ettiren babaya gözaltıResmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye'de yeni bir banka faaliyete geçiyor!Eskişehir'de tefecilik operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?