Ücretsiz izin dönüşünde promosyon alınabilir mi?


20 Eylül 2025 17:56
Şu an ücretsiz izindeyim. 2026 yılında işe başladığımda promosyon hemen veriliyor mu? Promosyonun verildiği tarihte ücretsiz izinde olup işe başlandıktan sonra verilmediği, mahkeme açılması gerektiğine dair duyum aldım.daha önce bu durumda olup sürecin nasıl geliştiği konusunda bilgisi olan cevaplayabilir mi?

