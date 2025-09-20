Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

İller arası yer değiştirmede mehil süresi.


20 Eylül 2025 20:17
İller arası yer değiştirmede mehil süresi.

Ayın 12sinde ilişik kestim. 12?sinde başlıyor değil mi 15 gün? Ayın 26 gibi başlamam gerekir diye düşünüyorum. Doğru mudur?


bahçesaray
Şef
20 Eylül 2025 20:20
ikametgah, yeni okulun ilindi ise 1 gün, değilse 15 gün

Aysgll95
Aday Memur
20 Eylül 2025 20:23

Farklı il

bahçesaray, 15 dk. önce
ikametgah, yeni okulun ilindi ise 1 gün, değilse 15 gün
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Memur Öğretmenlerin MEB'e geçişi açılmalıdırÖzel eğitim öğretmenliğinin geleceği nasıl olur?Branş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat DersiDers programı hazırlanmasında adaletsizlik yapılması.Ücretsiz izinde yatan maaşı geri vermezsem ne olurBaşöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik kariyer basamakları.Okuluma kooperatif açmak istiyorumBelletmenlik puanı uygulamasında güncel durum nedir?Okulda 15 saat maaş karşılığım doldurulmuyor.Engelli öğretmen ders programı ayarlaması nasıl olur?

Sözlük

Ceren kız der ki. 2 tadelle 1 Gerontofobi 2 Ailecek Kız Bakmaya Gitmek 2 Bir aile meselesi 1 günün sözü 1 Futbol ciddi bir iştir,selfie çekmeye benzemez 1 Bu günün sözü 1 bakalım yine ne yazmış sorusu 2 metres 1

Son Haberler

Türkiye'den Suriye Sivil Havacılığı'na navigasyon desteğiYılmaz Tunç: Bugünkü yargı sistemimiz yolsuzluktan hesap soruyor, hazmedilmiyorKız öğrenci yurdundaki rezalette yeni gelişme! 4 şüpheli yakalandıFahiş fiyat ve stokçuluk denetimlerinde 1,9 milyar lira ceza kesildiİstanbul'da poligonda dehşet: İki kişi vuruldu

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?