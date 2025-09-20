MEB'de ücretli yerine masrafsız çözüm: Memur Öğretmenler

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
Memur Öğretmenlerin MEB'e geçişi açılmalıdırÖzel eğitim öğretmenliğinin geleceği nasıl olur?Branş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat DersiDers programı hazırlanmasında adaletsizlik yapılması.Ücretsiz izinde yatan maaşı geri vermezsem ne olurBaşöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik kariyer basamakları.Okulda 15 saat maaş karşılığım doldurulmuyor.Belletmenlik puanı uygulamasında güncel durum nedir?Okuluma kooperatif açmak istiyorumOkulumda mutsuzum mobbinge uğruyorum.
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?