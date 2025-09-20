MEB'de ücretli yerine masrafsız çözüm: Memur Öğretmenler

Eğitim fakültesi mezunu memur öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı'na geçiş hakkı tekrar tanınmalıdır. Bu düzenleme, öğretmen açığını kapatacak, memurların meslek tatminini arttıracak ve eğitim kalitesine katkı sağlayacaktır. Geçişler, liyakat ve AGS-ÖABT puanları esas alınarak, belirli kontenjan ve takvimle yapılmalıdır. Ek bütçe gerektirmeyen bu uygulama hukuken de mümkündür. Bakanlığın yönetmelik değişikliği yaparak talebi karşılaması gerekmektedir." talebinde bulunmuştur. Okullarda 2 yıllık mezunları ücretli adı altında derslere girmesi devletin elinde hazır ve yetişmiş personeli bulunduğu ve bütçeden maaş alan memur öğretmenler "Tasarruf Genelgesi" esas alınarak farklı kurumlarda öğretmen şartlarını taşıyan KPSS ile kamuya atanmış Memur Öğretmenlerin mağduriyet yaratan MEB yönetmeliği engeli kaldırılması 657 DMK'nın 74. maddesi gereğince 2012 yılında olduğu gibi %3 lük kontenjan ile MEB'e geçişleri verimli personel rejimi ile asıl meslekleri olan öğretmenliğe geçişin önünün açılmasını bekliyor.

