GSB Destek Personeli (Temizlik) Hakkında


20 Eylül 2025 22:58
GSB Destek Personeli (Temizlik) Hakkında

Merhaba arkadaşlar GSB Destek personeli temizlik olarak kendi memleketime atandım işe başladığımda 2 yıllık aöf koruma ve güvenlik bitirsem açıktan sonra önlisans kpss girsem o puanımla önlisans güvenlik programı bitirme şartı isteyen ilanla yapılan alımlardan birine atanırsam 1 yıl bekleme cezası süresine takılmadan geçiş yapabilirmiyim bilgisi olan cevaplarsa çok sevinirim.


Benceste
Aday Memur
20 Eylül 2025 23:56

aöf koruma bölümü yok hocam örgün var, koruma bölümünü bitirip o bölüm şartı olan ilana başvurup atanırsanız geçersiniz ama aöf yok o bölümde


Berk1995
Aday Memur
21 Eylül 2025 00:33

Araştırdım şimdi baktım hocam aöf bölümleri pasif olmuş kapanmış komple,dediğiniz gibi yapma ihtimalim yok,destek personeli temizlik görevinede çok sıcak bakmıyorum açıkcası artık düşünüp bi karar verecem olmadı feragat edip yeni alımları beklerim.

Benceste, 1 saat önce

aöf koruma bölümü yok hocam örgün var, koruma bölümünü bitirip o bölüm şartı olan ilana başvurup atanırsanız geçersiniz ama aöf yok o bölümde

