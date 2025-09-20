Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Müdür olanlara psikolojik test ve genel sağlık muayenesi yapılması elzemdir .


20 Eylül 2025 23:08
Müdür olanlara psikolojik test ve genel sağlık muayenesi yapılması elzemdir .

Evet sağlık sorunları yaşıyor. Gidiyor damar tıkanıklığı yaşıyor ameliyata giriyor ama müdürlük görevini yapmaya devam ediyor. Bu insanın okula öğretmen e öğrenciye ne gibi faydası olur. ? En mantıklısı görevi devretmesi. Ayrıca yineliyorum tüm müdürler psikoljik testten geçmeli hatta tüm memurlar.

Çok Yazılan Konular

Memur Öğretmenlerin MEB'e geçişi açılmalıdırÖzel eğitim öğretmenliğinin geleceği nasıl olur?Branş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat DersiBaşöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik kariyer basamakları.Okulda 15 saat maaş karşılığım doldurulmuyor.Ücretsiz izinde yatan maaşı geri vermezsem ne olurOkuluma kooperatif açmak istiyorumEngelli öğretmen ders programı ayarlaması nasıl olur?Bordro ile mebbis arasındaki derece farkıOkulumda mutsuzum mobbinge uğruyorum.

Sözlük

Bu günün sözü 1 Ceren kız der ki. 2 bakalım yine ne yazmış sorusu 2 cimer 2 Futbol ciddi bir iştir,selfie çekmeye benzemez 1 kek 2 Ailecek Kız Bakmaya Gitmek 2 Bir aile meselesi 1 tadelle 1 sarhoştum hatırlamıyorum 1

Son Haberler

Zimmet suçundan HAGB alanlar KİT sözleşmelisi olabilir mi?Yerli SMA ilacı için tarih verildiArtvin'de sel tarihi köprüyü yıktıBakan Uraloğlu ve Bak Rize'de: Sel bölgesinde çalışmalar sürüyorİçişleri Bakanlığı Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağışlara karşı uyardı

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?