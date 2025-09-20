Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

Sözleşmeliden Sözleşmeliye geçiş hk.


20 Eylül 2025 23:09
2024 kpss ortaöğretim ile üniversiteyr destek personeli olarak atandım 2026da tıbbi sekreter oluyorum 2026 önlisans KPSS'ye gireceğim sınavdan önce veya sonra istifa edeceğim istifa ettikten sonra herhangi bir zaman da sağlık bakanlığı alımında 1 yıl içinde 4B li olarak çalıştığım için 1 yıl bekleme cezasına tabi olmam değil mi diploma ile geçiş olacağı için istifa etmem bir sorun teşkil etmez kpss öncesi veya sonrası


Erctn13
20 Eylül 2025 23:17

Sorun olmaz geçersin bize de çok kişi öyle geldi

