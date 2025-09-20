Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Atanmadan Önce Yapılan Askerliğe Dair


20 Eylül 2025 23:26
Atanmadan Önce Yapılan Askerliğe Dair
Değerli öğretmen arkadaşlarım. Öğretmenliğe atanmadan önce yapılan askerlikten dolayı hizmet puanı alınabilir mi? Forumda daha önce açılan başlıklarda aldıklarını ifade eden hocalarımız var. Bu konu hakkında bilgisi olan var mı acaba?

atahoca
Müsteşar Yardımcısı
20 Eylül 2025 23:56

İlk defa duydum ama o mesajlardan hareketle araştırdım.

Okula bir dilekçe yazınız. Dilekçede kanun ve yönetmeliğin adı ile belirttiğim maddeleri yazınız.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=657&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

84. madde

----

https://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_11/08144242_mevzuat.pdf

41. madde b bendi


tercümanıhakikat
Aday Memur
21 Eylül 2025 00:02
Teşekkür ederim hocam. Tavsiyenizi deneyeceğim. Fakat merak ettiğim yakın zamanda deneyip de sonuç alan var mı acaba? Yani hizmet puanı eklenen var mı?
