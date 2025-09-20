Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Norm olmama sebep olan idarecileri şikayet kapısı açık mı?


20 Eylül 2025 23:59
4 senedir görev yaptığım okulda geçen sene sonunda 7 kişilik edebiyat zümresinin bir öğretmenin müdür yardımcısı olarak ataması oldu ve sayımız altıyken ağustos ayında mazeret ataması ile yeni bir öğretmen zümreye dahil oldu sayımız tekrar 7 ders saati 123.idarenin ifadesi şudur ki puanı en düşük olan ben kişisi norm ihtiyaç fazlası oldum. Peki ben ne istiyorum ağustos ayında gelen öğretmeni norm açıp alırken Eylül ayında ihtiyaç fazlası olan ben bu durumu nereye şikayet ederim mahkemeye başvurabilir miyim hakkım var mı bilenlere danışmak istiyorum teşekkür ederim


muallim_34
Genel Müdür
21 Eylül 2025 00:04

Normlar Ekim'de belirlenir. Norm boş işe atama olur. Bir şey yapamazsın yani.

