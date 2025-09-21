Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Promosyon 25 eylülde hesaplara yatırılması gerekiyor.


Promosyon şartnamesi şöyle:

3.19. Banka maaş ödediği tüm Kurum personeline, kişi başına tespit edilen promosyon miktarının tamamını tek seferde ve peşin olarak ilk maaş ödemesinin yapılacağı 01.09.2025 ila 25.09.2025 tarihleri arasında, hiçbir kesinti yapılmaksızın ödeme yapacaktır.

