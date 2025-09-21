Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Bursa hastaneler


21 Eylül 2025 09:25
Bursa hastaneler

merhabalar bursa hastaneleri hemşire hizmet puanı kaç Google bakıyorum bulamadım bilen var mı en az puanım kaç olmalı hizmet puanım başka şehirden tayin düşünüyorum da bide nerden bulabilirim tam metnini

