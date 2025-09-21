Promosyon muabbett bittiyse asıl konuya gelebiliriz

Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
21 Eylül 2025
Evet arkadaşlar gelecek 3 kuruş için 3 aydır bir yerlerinizi yırtıyorsunuz, asıl istemeniz gereken maaş zammını isteyen bir Allah'ın kulu yok. Bu ay sen 52 bin TL alırken gelip çöpünü döken, yerleri temizleyen ve tüm işi bu olan, imza yetkisi, sorumluluğu, soruşturma geçirme tehlikesi olmayan işçi kardeş 94 bin TL maaş aldı. Bu duruma sessiz kalmaya devam edecek misiniz? Ben kalmamak adına bu adaletsizliği CİMER'e yazdım. En azından destek olun, şu CİMER'e yazma olayını haber yaptıralım. Sesimizi duyuralım.

