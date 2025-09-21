Promosyon muhabbetti bittiyse asıl konuya gelebiliriz

Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
21 Eylül 2025 10:36
Evet arkadaşlar gelecek 3 kuruş için 3 aydır bir yerlerinizi yırtıyorsunuz, asıl istemeniz gereken maaş zammını isteyen bir Allah'ın kulu yok. Bu ay sen 52 bin TL alırken gelip çöpünü döken, yerleri temizleyen ve tüm işi bu olan, imza yetkisi, sorumluluğu, soruşturma geçirme tehlikesi olmayan işçi kardeş 94 bin TL maaş aldı. Bu duruma sessiz kalmaya devam edecek misiniz? Ben kalmamak adına bu adaletsizliği CİMER'e yazdım. En azından destek olun, şu CİMER'e yazma olayını haber yaptıralım. Sesimizi duyuralım.


22 Eylül 2025 00:32

Yav sadece kalem personelinden fazla almıyorlar. Ben kimsenin aldığı paraya niye çok demem, Allah daha çok versin. Fakat, ilkokul mezunu veya ortaokul mezunu birisinin aldığı parayla hakim veya savcı maaşının aynı olması veya yakın olması absürt bir durumdur. İnsanları, mezuniyetlerine göre de küçümsediğim anlaşılmasın fakat memur olmak isteyen kişiler bir çok sınava girdiği bir yerde, mezuniyette dile getiriliyor.

Bu ülkede.. Yav neyse, bir ara dostlar meclisi kurulursa orada konuşuruz :)


neyapsamnereyegitsem
Aday Memur
22 Eylül 2025 21:59

çok ilginç bir tablo oluştu gerçekten, herkes yaptığı işin niteliği ve omzuna yüklenen sorumluluğa göre maaş almalı

