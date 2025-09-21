Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Fenerbahçe Kongresinde Polisin Kıyafeti Konuşulması


21 Eylül 2025 12:14
Abiler biz daha neler göreceğiz:)

Ahmet can10
Aday Memur
21 Eylül 2025 12:15
https://x.com/TurkPolisiTC/status/1969680713424253016?t=cV3rhatwrdat7FXyaflD9g&s=19

spartalı77
Şube Müdürü
21 Eylül 2025 12:39
teşkilat ilk maçta personele kılık kıyafet konusunda daha duyarlı olması yönünde telkinde bulunur. Lan bu adam ne diyor demez.

Yarınsız001
Aday Memur
21 Eylül 2025 13:15
bunun sorumlusu herşeye ağam paşam diyen yöneticiler

hedef2031
Aday Memur
21 Eylül 2025 13:56

Zaten tek derdimiz kılık kıyafet


Bugraemir
Aday Memur
21 Eylül 2025 14:06
sen kimsin de polisi denetlediginden teftiş ettiginden bahsedip elestirede bulunuyorsun. daha çevik kuvvet diyemeyen çelik kuvvet diyen birine gereken cevabı İçişleri vermeyip hemen tamim yayınlar ve bundan sonra dikkat edin der
