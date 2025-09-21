Öğretmen Olmayan Ücretliler Değil; Aktif Devlet Memurluğu Yapan Gerçek Öğretmenler Derslere Girsin;

Uzun yıllardır bilindiği kadarıyla başka bir meslek grubunda olmayan uygulama sonucu her eğitim-öğretim döneminde 90.000 civarında kişi ücretle derslere sokuluyor ki; özlük hakları bakımından da mevsimlik ücretli öğretmenlik, senede 8 ay öğretmenliğin ardından sistem dışına itilen bir çeşit ücretli kölelik olarak nitelendirilen ortalama 90.000 (doksan bin) kişinin ortalama %10'luk (yüzde on) kısmı yani 9.000 (dokuz bin) kişi öğretmen de değil!
Önümüzdeki eğitim ve öğretim yılı binlerce gerçek öğretmen eksiğiyle başlayacak gibi görünüyor. Binlerce veli ve öğrenci bugüne kadar okullarda derslere girmiş veya girecek olan kişilerin öğretmen olduğunu zannetmekte ama bu kişiler "
Gelişim Psikolojisi, Öğrenme Psikolojisi, Ölçme ve Değerlendirme, Program Geliştirme, Öğretim Yöntem ve Teknikleri ve Rehberlik eğitimleri olmayan yani öğretmen olmayan"hepimizin vergilerinden oluşan bütçeden milyarlarca TL ödenmiş olan "Ücretliler" !
Dönem dönem açıklanan "ücretli öğretmen" listelerini inceledikçe şu durum görünüyor:
Çocuk psikolojisinden, sınıf yönetiminden habersizler var!
Edebiyat bölümü mezunu, Muhasebe-Vergi bölümü mezunundan Matematik öğretmeni olabilir mi?. Fonksiyonları, Trigonometri öğretecek! Geometri soruları çözecek! Analitik Geometriden bahsedecek!
2 yıllık Muhasebe bölümünü bitirenler, Büro Yönetimi mezunları Sınıf Öğretmeni, Tapu Kadastro Bölümü ile Bankacılık bölümü mezunu Okul Öncesi öğretmeni olarak atanmış durumda.
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği, Aşçılık, Bahçıvanlık, Kuaförlük, Su Ürünleri, İşletme, Maliye, Turizm,... bölümü mezunlarının DERS ÜCRETLİ olarak öğrencilerin karşısında öğretmenmiş gibi sınıflarda ders anlatması şüphesiz ki doğru olmaz.
Bütçeye hiçbir yük getirmeden, külfetsiz optimum verimle öğretmen açığını azaltacak bir çözüm-çare var ki; bu kişiler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tâbi olma hakkını kazanmış aktif görevlerini sürdüren aslında öğretmen olan memurlar; memur olan öğretmenler.
#memurÖĞRETMENLER
