Öğretmen Olmayan Ücretliler Değil; Aktif Devlet Memurluğu Yapan Gerçek Öğretmenler Derslere Girsin; Külfetsiz Verimli Çare-Çözüm #MemurÖğretmenler

Yetersiz-plansız öğretmen atama işlemleri nedeniyle; MEB Talim ve Terbiye Kurulunun belirlediği öğretmenliğe kaynak bölümlerden mezun olmayan, öğretmen olma koşullarını sağlamayan binlerce kişi okullarda derslere sokuluyor. Öğretmen olmayan bu kişilere yıllardır milyarlarca TL ders ücreti ödeniyor! Ve maalesef öğrencilerin-velilerin çoğu, bu binlerce "ücretli" kişiyi öğretmen sanıyor; medya-kamuoyu hatta eğitim camiasındakiler bile bu skandal gerçeği atlayıp görmezden geliyor yıllardır.

Bilindiği üzere; normalde öğretmenlerimiz Eğitim Fakültesi, Fen Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi mezunu (ilgili öğretmenlik alanlarında tezsiz yüksek lisans yapmış) ya da Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca zaman zaman değiştirilmesine rağmen en azından 4 yıllık lisans mezunu olup pedagojik formasyon eğitimi almış öğretmenlik mezuniyeti koşullarına sahip tüm diploma ve belgelere sahip kişilerden oluşmalıdır.

"Ücretliler" ise; okul müdürlüklerinin ihtiyaç bildirimlerine göre, il-ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine başvuruyla 1 veya 2 dönem boyunca öğretmenlik yapması için belirlendiği söylenen "aralarında 2 yıllık ön lisans mezuniyetinin bile yeterli görüldüğü, pedagojik formasyonu olmayanların, alanında tezsiz yüksek lisansı olmayanların da bulunduğu" ; derslere sokulup ödeme yapılan kişilerdir.

Neredeyse her öğretmenlik dalından ataması yıllardır yapılmamış binlerce kişi dururken güvencesiz çalışma ortamında her an çocukların öğretmensiz kalmasına ve derslerin boş geçmesine, başarı sağlanamamasına neden olan mantıksız, pahalı, aidiyet duygusu barındırmayan "ücretli öğretmenlik" öğretmenin olmadığı çok istisnai durumlarda belki zorunlu olarak başvurulabilecek verimsiz bir uygulama olduğu açıkken bir de "öğretmenlik koşullarını sağlamayan kişileri ders ücreti ödeyerek onları mezuniyetleri dışı alanda öğretmen diye istihdam etmek" bütün mantıksızlığı ve verimsizliğiyle sürdürülüyor, gelecek nesillerimize genç kuşaklarımıza yazık ediliyor!