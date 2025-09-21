Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Öğretmen Olmayan Ücretliler Değil; Aktif Devlet Memurluğu Yapan Gerçek Öğretmenler Derslere Girsin;


Öğretmen Olmayan Ücretliler Değil; Aktif Devlet Memurluğu Yapan Gerçek Öğretmenler Derslere Girsin;

Öğretmen Olmayan Ücretliler Değil; Aktif Devlet Memurluğu Yapan Gerçek Öğretmenler Derslere Girsin; Külfetsiz Verimli Çare-Çözüm #MemurÖğretmenler

Yetersiz-plansız öğretmen atama işlemleri nedeniyle; MEB Talim ve Terbiye Kurulunun belirlediği öğretmenliğe kaynak bölümlerden mezun olmayan, öğretmen olma koşullarını sağlamayan binlerce kişi okullarda derslere sokuluyor. Öğretmen olmayan bu kişilere yıllardır milyarlarca TL ders ücreti ödeniyor! Ve maalesef öğrencilerin-velilerin çoğu, bu binlerce "ücretli" kişiyi öğretmen sanıyor; medya-kamuoyu hatta eğitim camiasındakiler bile bu skandal gerçeği atlayıp görmezden geliyor yıllardır.

Bilindiği üzere; normalde öğretmenlerimiz Eğitim Fakültesi, Fen Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi mezunu (ilgili öğretmenlik alanlarında tezsiz yüksek lisans yapmış) ya da Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca zaman zaman değiştirilmesine rağmen en azından 4 yıllık lisans mezunu olup pedagojik formasyon eğitimi almış öğretmenlik mezuniyeti koşullarına sahip tüm diploma ve belgelere sahip kişilerden oluşmalıdır.

"Ücretliler" ise; okul müdürlüklerinin ihtiyaç bildirimlerine göre, il-ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine başvuruyla 1 veya 2 dönem boyunca öğretmenlik yapması için belirlendiği söylenen "aralarında 2 yıllık ön lisans mezuniyetinin bile yeterli görüldüğü, pedagojik formasyonu olmayanların, alanında tezsiz yüksek lisansı olmayanların da bulunduğu"; derslere sokulup ödeme yapılan kişilerdir.

Neredeyse her öğretmenlik dalından ataması yıllardır yapılmamış binlerce kişi dururken güvencesiz çalışma ortamında her an çocukların öğretmensiz kalmasına ve derslerin boş geçmesine, başarı sağlanamamasına neden olan mantıksız, pahalı, aidiyet duygusu barındırmayan "ücretli öğretmenlik" öğretmenin olmadığı çok istisnai durumlarda belki zorunlu olarak başvurulabilecek verimsiz bir uygulama olduğu açıkken bir de "öğretmenlik koşullarını sağlamayan kişileri ders ücreti ödeyerek onları mezuniyetleri dışı alanda öğretmen diye istihdam etmek" bütün mantıksızlığı ve verimsizliğiyle sürdürülüyor, gelecek nesillerimize genç kuşaklarımıza yazık ediliyor!


Uzun yıllardır bilindiği kadarıyla başka bir meslek grubunda olmayan uygulama sonucu her eğitim-öğretim döneminde 90.000 civarında kişi ücretle derslere sokuluyor ki; özlük hakları bakımından da mevsimlik ücretli öğretmenlik, senede 8 ay öğretmenliğin ardından sistem dışına itilen bir çeşit ücretli kölelik olarak nitelendirilen ortalama 90.000 (doksan bin) kişinin ortalama %10'luk (yüzde on) kısmı yani 9.000 (dokuz bin) kişi öğretmen de değil!

Önümüzdeki eğitim ve öğretim yılı binlerce gerçek öğretmen eksiğiyle başlayacak gibi görünüyor. Binlerce veli ve öğrenci bugüne kadar okullarda derslere girmiş veya girecek olan kişilerin öğretmen olduğunu zannetmekte ama bu kişiler "Gelişim Psikolojisi, Öğrenme Psikolojisi, Ölçme ve Değerlendirme, Program Geliştirme, Öğretim Yöntem ve Teknikleri ve Rehberlik eğitimleri olmayan yani öğretmen olmayan"hepimizin vergilerinden oluşan bütçeden milyarlarca TL ödenmiş olan "Ücretliler" !

Dönem dönem açıklanan "ücretli öğretmen" listelerini inceledikçe şu durum görünüyor:

Çocuk psikolojisinden, sınıf yönetiminden habersizler var!

Edebiyat bölümü mezunu, Muhasebe-Vergi bölümü mezunundan Matematik öğretmeni olabilir mi?. Fonksiyonları, Trigonometri öğretecek! Geometri soruları çözecek! Analitik Geometriden bahsedecek!

2 yıllık Muhasebe bölümünü bitirenler, Büro Yönetimi mezunları Sınıf Öğretmeni, Tapu Kadastro Bölümü ile Bankacılık bölümü mezunu Okul Öncesi öğretmeni olarak atanmış durumda.

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği, Aşçılık, Bahçıvanlık, Kuaförlük, Su Ürünleri, İşletme, Maliye, Turizm,... bölümü mezunlarının DERS ÜCRETLİ olarak öğrencilerin karşısında öğretmenmiş gibi sınıflarda ders anlatması şüphesiz ki doğru olmaz.

Bütçeye hiçbir yük getirmeden, külfetsiz optimum verimle öğretmen açığını azaltacak bir çözüm-çare var ki; bu kişiler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tâbi olma hakkını kazanmış aktif görevlerini sürdüren aslında öğretmen olan memurlar; memur olan öğretmenler. #memurÖĞRETMENLER


31.08.2012'den beri kamuoyunda ve hatta MEB'ce de #MEMURÖĞRETMENLER olarak adlandırılan bu liyakatli kişiler "Öğretmen Olmaya Hak Kazanmış Kamu Personeli ile Memuriyet Öncesi MEB'e Bağlı Özel Okul ve Dershanelerde Öğretmenlik Yapmış Devlet Memurları"dır. Yani:

1) Memuriyet öncesi MEB Özel Öğretim Kurumlarında çalışmış, Temel-Hazırlayıcı-Uygulamalı eğitim ve sınavlarını başarıyla tamamlamış MEB 12.05.2015/13 Genelgesi ile de doğrulanan öğretmenlikte adaylığı zaten MEB tarafından kaldırılmış öğretmenlikte asaleti onaylanmış asil devlet memurları.

2) Aday öğretmen olma hakkına sahip asil devlet memurları.

Bu minvalde;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 49-50-68-71-72 -74 Madde "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür." hükümlerine

MEB 12.05.2015 / 13 Genelgesi : "Özel okul ve dershanelerde öğretmenlikte adaylıkları kaldırılmış kamu personeli"

T.C. Cumhurbaşkanlığı 2021/14 Tasarruf Tedbirleri Genelgesi (30.06.2021 tarihli, 31527 sayılı Resmî Gazete): "Kamu kaynaklarının maksadına uygun azami tasarruf prensiplerine riayet edilerek kullanılması her kamu kurumu ve görevlisi için bir görev ve aynı zamanda bir mecburiyettir. Tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin olarak aşağıdaki tedbirlerin alınması. ... Kamu hizmetleri, bütçe sınırları içinde kalınarak ayrılan kaynakların üzerinde harcama yapılmasına yol açılmadan azami tasarruf anlayışı içinde yerine getirilecektir. Mevcut personelin etkin ve verimli çalışmasını sağlamak üzere gerekli tedbirler alınacak, bu personel hizmet standartlarına uygun ve dengeli bir şekilde görevlendirilecek ve atıl personel oluşmasına izin verilmeyecektir. "

T.C. Cumhurbaşkanlığı 11 Ekim 2018/13 Genelgesi: "Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde sorun çözen, çözüm üreten, sonuç ve vatandaş odaklı devlet anlayışı ... Kamu hizmetlerinde hantallığa sebebiyet veren hususların ortadan kaldırılması, milletimize hizmetlerin süratli ve en iyi şekilde sunulması, devlet ve millet bütünleşmesini zedeleyen davranışlardan kaçınılması .... talebin sonuçlandırılması başka bir idari makamın görev alanında kalsa dahi, başvurular anında incelenerek ... talebin ilk başvuru yerinde neticelendirilmesine özen gösterilecek, ... süratli ve doğru sonuçlandırılması amacıyla gerekli tüm tedbirler alınacaktır."


T.C. Anayasa Mahkemesi 26.06.2014 tarihli, 2012/931 Başvuru Numaralı Kararı: "Kazanılmış haklara saygı ilkesi"

T.C. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Esas No: 2020/103 Karar No:2020/109: "Kamu hizmetinin bütünlüğü ve devamlılığı ilkesi gereğince, kamu görevlilerinin özel koşullarına göre verimliliklerinin en yüksek düzeyde olduğu ve hizmetinden en verimli şekilde yararlanılacak durumda çalıştırılmalarının kamu yararına daha uygun olduğu gibi, davacıların öğrenim ve eğitim durumlarına uygun olan kurumda ve pozisyonda çalışmalarının maddi ve manevi varlıklarının gelişmesine olumlu katkı sağlayacağı ve bu suretle kamu hizmetinden beklenen yararın artacağında da kuşku bulunmamaktadır."

T.C. Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu 22/112/1973 tarihli ve E:1968/8, K:1973/14 sayılı kararı: "...idarelerce tesis edilen işlemlerin, kanunun açık hükmüne aykırı olması halinde açık hata nedeniyle idarelerce her zaman geri alınabileceği..." gereği;

6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (28.03.2013 Tarihli, 28601 Sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete) 6. Madde: " ... idarenin, insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde; kanunlara uygunluk, ayrımcılığın önlenmesi, ölçülülük, yetkinin kötüye kullanılmaması, eşitlik, tarafsızlık, dürüstlük, nezaket, şeffaflık, hesap verilebilirlik, haklı beklentiye uygunluk, kazanılmış hakların korunması, dinlenilme hakkı, ... , makul sürede karar verme, ... iyi yönetim ilkelerine uygun işlem ve eylem ..." hassasiyeti ve özeninde;


T.C. Anayasası 5-10-13-17-40-41-49-124-125-128. maddeleri ve ilgili diğer maddelerinin güvencesinde olduğu dikkate alındığında, kamu hizmetinde bulunan devlet memurların en üst öğrenim gördükleri mesleklerde ve özlük haklarında çalıştırılmalarının elzem olduğu aksi halde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşeceğine vs. ilişkin kararlar ve hükümler de açıkken tüm hukuki duruma ve güncel-geçerli mevzuata rağmen;

MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 31.08.2012 değişikliğinde "Kurumiçi ve Kurumlararası Öğretmenliğe İlk Atama" maddesi (%3'lük kontenjan) unutulunca tam 13 yıldır mağdur edilen MEMURÖĞRETMENLER kadro ilçelerinin olduğu yerleşim birimlerinde öğretmen olmayan olmayan binlerce kişiye milyarlarca TL ödenen MEB okullarına külfetsizce bir kadro kaydırmasıyla ait oldukları 657 sayılı DMK' nin Eğitim Öğretim Hizmetleri (EÖH) sınıfına aktarılarak önümüzdeki eğitim öğretim yılında öğrencilerin dersine gerçekte öğretmen olan devlet memurlarının girmesi sağlanarak Türk Milli Eğitim Sistemi, "öğretmen olmayan ücretliler" yerine asil MEMURÖĞRETMENLER ile büyük bir eğitim-öğretim-bütçe-tasarruf sorununu verimli insan kaynakları uygulamasıyla çözmüş olacaktır.

Böylelikle; 657 sayılı DMK, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Esas No: 2020/103 Karar No:2020/109 ve ilgili tüm mevzuat hükümleri-kararlar doğrultusunda öğrenciler sınıflar gerçek öğretmenlere MEMURÖĞRETMENLER ile kavuşacaklardır.

